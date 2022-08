Ο Κασεμίρο πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένει να διευθετηθεί ένα θέμα με τη visa του προτού ανακοινωθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Κασεμίρο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μετά τη συμφωνία των Κόκκινων Διάβολων με τη Ρεάλ για το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ, ο Βραζιλιάνος πέταξε για Μάντσεστερ προκειμένου να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και κατόπιν να βάλει την υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών.

Όπως μεταφέρουν από την Αγγλία, ο 30χρονος χαφ ολοκλήρωσε τελικά με επιτυχία τα ιατρικά και πλέον απομένει να διευθετηθεί το θέμα με τη visa του προτού ανακοινωθεί από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πάντως η αρχική επιθυμία των Κόκκινων Διάβολων να τον συμπεριλάβουν στην αποστολή για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ είναι αδύνατον να εκπληρωθεί, καθώς ο Βραζιλιάνος αναμένεται να λάβει μέρος στις πρώτες προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα.

Casemiro has completed medical tests session in Manchester and he’s just waiting for visa to be sorted, as contract until June 2026 with option for further season has been already completed. 🔴🩺 #MUFC



First training session as new Man Utd player will take place next week. pic.twitter.com/gjfHxlAQSe