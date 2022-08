Είναι πλέον επίσημο. Γιουνάιτεντ και Ρεάλ ανακοίνωσαν το deal για Κασεμίρο, με τους Κόκκινους Διάβολους να καταβάλουν το ποσό των 85 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή!

Έπειτα από εννιά χρόνια παρουσίας με τα χρώματα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κασεμίρο αποχωρεί για... άλλες πολιτείες. Όπως ανακοινώθηκε τόσο από τους Μαδριλένους όσο και από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προέκυψε τελικά η οριστική συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών που ξεκλειδώνει τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στους Κόκκινους Διάβολους.

Μια μεταγραφή που σύμφωνα με τα νεότερα ισπανικά ρεπορτάζ θα κοστίσει πολλά περισσότερα απ΄ότι αρχικά αναμενόταν στην ομάδα του Μάντσεστερ, καθώς οι Άγγλοι έδωσαν τα χέρια με τη Ρεάλ αντί 85 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα το φιξ ποσό ανέρχεται στα 72 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμα 13 εκατομμύρια προβλέπονται σε μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Από την πλευρά του ο Κασεμίρο αναμένεται μέσα στις στις επόμενες μέρες στην Αγγλία προκειμένου να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 4+1 ετών.

Κατά την πολυετή θητεία του στη Ρεάλ, ο 30χρονος μέσος κατέκτησε μεταξύ άλλων πέντε Champions League, ένα Copa Del Rey καθώς και από τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, Super Cup Ευρώπης και Super Cup Ισπανίας.

Casemiro deal final details 🚨🇧🇷



▫️ £60m plus £10m add-ons to Real Madrid, it’s in £;



▫️ 4 year deal with option for further season;



▫️ His wages [not double] will put Casemiro among Man Utd highest earners;



▫️ Performance-related contract with higher earnings if in the CL.