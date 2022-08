Μέσα σε τρία λεπτά η Μάντσεστερ Σίτι όχι απλά ξαναμπήκε στο ματς κόντρα στη Νιούκαστλ, αλλά αποκατέστησε την ισορροπία (3-3) χάρη σε γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ και του Μπερνάρντο Σίλβα από κάθετη πάσα-αριστούργημα του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Το καταπληκτικό απευθείας φάουλ του Κίεραν Τρίπιερ (54') έδωσε στη Νιούκαστλ προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά αυτό κράτησε μόλις δέκα λεπτά.

Οι Πολίτες «πείσμωσαν» και μέχρι το 64' κατάφεραν όχι απλά να μειώσουν, αλλά να ισοφαρίσουν την αναμέτρηση, χάρη σε ένα σούπερ τρίλεπτο στο οποίο σκόραραν δύο φορές. Την αρχή έκανε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος βρέθηκε στο σωστό σημείο στη μικρή περιοχή κι από την κεφαλιά του Ρόδρι «πυροβόλησε» με προβολή για το 3-2 που έβαλε ξανά στο ματς την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Και πριν προλάβει να το επεξεργαστεί η άμυνα των Καρακαξών, η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα που λέγεται Κέβιν Ντε Μπρόινε έφτιαξε με μια αριστουργηματική κάθετη πάσα το 3-3 στον Μπερνάρντο Σίλβα, ο οποίος το μόνο που είχε να κάνει ήταν να πλασάρει ανενόχλητος προ του Πόουπ, όπερ κι εγένετο.

Δείτε τα γκολ της Σίτι:

Haaland doing what we all expect him to do. Getting goals for Man City. Newcastle lead 3-2 pic.twitter.com/AxBCjwM1eA