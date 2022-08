Ο Άγιαξ δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Άντονι για τον εκτός έδρας αγώνα με την Σπάρτα Ρότερνταμ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τρίβει τα χέρια της.

Σε καλό δρόμο φαίνεται πως είναι οι διαπραγματεύσεις των «κόκκινων διαβόλων» και του «Αίαντα» για τον 22χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ. Ο Άγιαξ τον απέκλεισε από την αποστολή της ομάδας για τον σημερινό (21/08-15:30) εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ, έτσι ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα τραυματισμού, κάτι που καταδεικνύει πως βρίσκονται σε καλό σημείο οι συζητήσεις μεταξύ του Άγιαξ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στη φετινή σεζόν ο Άντονι έχει προλάβει ήδη να σκοράρει δύο τέρματα και μοιράσει δύο ασίστ σε τρία παιχνίδια ενώ την περσινή σεζόν σημείωσε 12 γκολ και 10 ασίστ σε 33 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

