Η πειθαρχική επιτροπή της FA τιμώρησε τον προπονητής της Τσέλσι, Τόμας Τούχελ με ποινή μιας αγωνιστικής για τον καυγάπου είχε με τον Αντόνιο Κόντε. Μόνο πρόστιμο στον Ιταλό τεχνικό της Τότεναμ.

Το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Τότεναμ για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League έμεινε στην ισοπαλία (2-2), όμως τα βλέμματα τράβηξαν οι αψιμαχίες δυο προπονητών, Τόμας Τούχελ και Αντόνιο Κόντε. Οι δυο τεχνικοί ήρθαν μέτωπο με μέτωπο στο 68' και η κατάσταση πήγε να ξεφύγει κατά την... χειραψία τους μετά το τέλος του αγώνα του «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου αποβλήθηκαν αμφότεροι από τον Άντονι Τέιλορ.

Η πειθαρχική επιτροπή της FA τιμώρησε τον Γερμανό τεχνικό των Μπλε με ποινή μιας αγωνιστικής, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση. Το πρόστιμο στον Τούχελ ανέρχεται σε 35.000 λίρες, ενώ ο Κόντε τιμωρήθηκε με ένα πρόστιμο 15.000 λιρών.

🚨 BREAKING 🚨



⚪️ Antonio Conte has been fined £15,000 following his clash with Tuchel at Stamford Bridge



🔵 Thomas Tuchel has been fined £35,000 and receives one-game touchline ban following improper conduct pic.twitter.com/3USKUnEgc3