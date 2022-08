Κατά την καθιερωμένη χειραψία μετά το ντέρμπι της Τσέλσι με την Τότεναμ ο Τόμας Τούχελ και ο Αντόνιο Κόντε πήγαν εκ νέου να πιαστούν στα χέρια και αμφότεροι αποβλήθηκαν από τον Άντονι Τέιλορ.

Χαμός στο «Stamford Bridge»! Μετά την ολοκλήρωση του ισόπαλου ντέρμπι της Τσέλσι με την Τότεναμ (2-2) ο Τόμας Τούχελ και ο Αντόνιο Κόντε πήγαν εκ νέου να πιαστούν στα χέρια.

Κατά την καθιερωμένη χειραψία των δυο προπονητών ο Γερμανός κόουτς τράβηξε το χέρι του Ιταλού και ο Κόντε αντέδρασε έντονα. Οι δυο άνδρες ήρθαν μέτωπο με μέτωπο, ενώ μέλη των επιτελείων και παίκτες των δυο ομάδων μπήκαν στη μέση για να... σβήσουν τη «φωτιά». Μετά τη δεύτερη ένταση ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ απέβαλλε με κόκκινη κάρτα και τους δυο τεχνικούς.

Ohhhhhhh it's kicking off with Conte and Tuchel again.



They both went to break each others hand with that hand-shake. 😂😂

pic.twitter.com/RbhO9HivnJ