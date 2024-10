Οι οπαδοί της Γάνδης χλεύασαν εκείνους της Τσέλσι μετά το γκολ τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ωστόσο οι «μπλε» τους το... κρατούσαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση στο γήπεδο των Λονδρέζων.

Η Τσέλσι ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη νέα League Phase του Conference League, επικρατώντας στην πρεμιέρα με 4-2 της Γάνδης. Παρά το εκτεταμένο rotation του Έντσο Μαρσέσκα, οι «μπλε» δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα και έφτασαν εν τέλει στη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Οι οπαδοί της Γάνδης πάντως δεν πτοήθηκαν και έζησαν στο έπακρο τη βραδιά στο Λονδίνο. Μάλιστα, μετά το γκολ με το οποίο μείωσαν σε 2-1, οι Βέλγοι χλεύασαν τους οπαδούς της Τσέλσι, ανοίγοντας τους φακούς στα κινητά τους.

Οι οπαδοί της Τσέλσι ωστόσο δεν το ξέχασαν και τους το... κράτησαν. Λίγο μετά το γκολ του Ενκουνκού, οι «μπλε» έκαναν το ίδιο με τη σειρά τους, γεμίζοντας τις κερκίδες του «Στάμφορντ Μπριτζ» με φακούς. Η πράξη αυτή δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της Γάνδης, καθώς η κατάσταση πήγε να ξεφύγει. Μάλιστα, μερικοί από τους Βέλγους πρόλαβαν και πέταξαν κάποια καθίσματα προς το μέρος των φιλάθλων της Τσέλσι.

Chelsea fans mercilessly mocking Gent fans for getting their phone torches out. (That's not me shouting "Wherrrrrhhhhh!!!" by the way...) pic.twitter.com/WVnN2ZMRGw