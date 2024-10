Το ποσό των 40.000 ευρώ δαπάνησε ένας φίλαθλος της Τσέλσι από τη Σιγκαπούρη για να αγοράσει την ιστορική φανέλα του Πάλμερ από την αναμέτρηση με την Μπράιτον.

Η «τρέλα» για τον Κόουλ Πάλμερ καλά κρατεί. Ο σταρ της Τσέλσι έχει πιάσει τη φετινή σεζόν από εκεί που άφησε την περασμένη και συνεχίζει να κάνει «όργια» με την Τσέλσι, πετυχαίνοντας στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Μπράιτον τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Πρόκειται μάλιστα για τον πρώτο ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Premier League που έχει καταφέρει να πετύχει τέσσερα γκολ σε ένα ημίχρονο. Η Τσέλσι έβγαλε σε δημοπρασία τη φανέλα του Άγγλου σταρ προκειμένου να δωρίσει τα χρήματα στο «Chelsea Foundation» και αναμενόμενα προκλήθηκε ένας πανικός για την αγορά της εμφάνισης του 21χρονου μεσοεπιθετικού.

Ένας οπαδός των «μπλε» από τη Σιγκαπούρη ήταν τελικά αυτός που κατάφερε να αγοράσει τη φανέλα, δαπανώντας το απίθανο ποσό των 40.000 ευρώ. Όπως αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα, οι προσφορές ξέφυγαν με το που βγήκε η φανέλα στην αγορά, με τον φίλαθλο της ομάδας από τη Σιγκαπούρη να εξασφαλίζει εν τέλει τη φανέλα του Πάλμερ αντί του αστρονομικού ποσού των 40.000 ευρώ.

Η διαφορά μάλιστα με τις υπόλοιπες φανέλες ήταν τεράστια, καθώς στην 2η θέση της σχετικής λίστας βρέθηκε η φανέλα του Τζέιντον Σάντσο η οποία παραχωρήθηκε αντί 1.500 ευρώ.

