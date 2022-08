Ο Έλον Μασκ αποφάσισε να ανακοινώσει ότι επρόκειτο να αγοράσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δημιουργώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους υποστηρικτές της, οι οποίο μέχρις ότου δουν ότι ήταν απλώς πλάκα έδωσαν ρεσιτάλ στο twitter!

Άνω κάτω τα social media έκανε το πρωί της Τετάρτης (17/8) ο πασίγνωστος επιχειρηματίας Έλον Μασκ, twittάροντας ότι θα αγοράσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Μέχρι ότου ξεκαθαρίσει ότι απλώς αστειεύεται, πολλοί υποστηρικτές των «κόκκινων διαβόλων» ζήτησαν να σταλούν οι Χάρι Μαγκουάιρ και ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ στον πλανήτη Άρη ενώ φίλαθλοι άλλων ομάδων του έκαναν αντιπροτάσεις, όπως ένας της Μπαρτσελόνα που του πρότεινε να αγοράσει καλύτερα τους Καταλανούς!

When Elon musk buys Manchester united and sends Mctominay and Maguire to Mars 😭😭 pic.twitter.com/YJODpVh82F