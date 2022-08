«Φωτιές» άναψε για ακόμη μια φορά στο Twitter ο Έλον Μασκ, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα αγοράσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Φωτιές... άναψε στις τάξεις των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Έλον Μασκ, που σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε πως θα αγοράσει την ομάδα. Όμως, σε ερώτηση ακόλουθού του λίγο αργότερα διέψευσε ο ίδιος τον εαυτό του λέγοντας πως αυτό είναι απλώς ένα αστείο που γίνεται εδώ και καιρό στο Twitter και πως δεν αγοράζει καμία αθλητική ομάδα.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Ωστόσο έπειτα παραδέχθηκε πως αν ήταν κάποια στιγμή να πάρει μία αθλητική ομάδα, αυτή θα ήταν όντως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθ' ότι ήταν εκείνη που υποστήριζε από παιδί.

Although, if it were any team, it would be Man U. They were my fav team as a kid.