Ανεκδιήγητη εμφάνιση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία διαλύθηκε σε ένα ημίχρονο από την Μπρέντφορντ με 4-0!

Γίνεται χειρότερο για τη φετινή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Η Μπρέντφορντ απάντησε καταφατικά. Με τέσσερα γκολ και σχεδόν ένα γκολ ανά... επίσκεψη στα καρέ του Ντε Χέα, οι Λονδρέζοι εξευτέλισαν τους Κόκκινους Διαβόλους φορτώνοντάς τους με τέσσερα γκολ πριν από την ανάπαυλα!

Οι «τραγικές» γκάφες του Ισπανού κίπερ ήταν όπως φάνηκε μόνο η αρχή. Η άμυνα της Γιουνάιτεντ «μύριζε» λάθος σε κάθε φάση, δέχθηκε με εξίσου παιδικό τρόπο στο 30' το 3-0 από κεφαλιά του Μι εντός μικρής περιοχής και στο 35', ο Εμπεμό τιμώρησε για τέταρτη φορά την απούσα άμυνα του Έρικ Τεν Χαγκ που είχε στηθεί σχεδόν στη σέντρα.

Το 4-0, μάλλον, κάνει μέχρι και τον Κρίστιαν Έρικσεν να αναρωτιέται... γιατί άφησε την Μπρέντφορντ για να υπογράψει στους Κόκκινους Διαβόλους.

Δείτε τα τέσσερα γκολ των Λονδρέζων:

Nah this is too funny 🤣🤣 how much did brentford pay de gea? #BREMUN pic.twitter.com/0yDGDpFUEK

Nah Eriksen and De gea what are you doing giving Jensen the goal to 2-0🤣🤣 pic.twitter.com/0w7XnUkVNe