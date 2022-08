Ο Νταβίντ Ντε Χέα «πρόδωσε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με απίθανη γκάφα σε ακίνδυνο σουτ του Ντα Σίλβα και η Μπρέντφορντ πήρε προβάδισμα στο σκορ.

Απόγευμα... καταστροφή για τον Νταβίντ Ντε Χέα κι αυτό φάνηκε με το «καλησπέρα» κόντρα στη Μπρέντφορντ. Ο Ισπανός κίπερ έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής από το 10ο κιόλας λεπτό, χάνοντας μέσα από τα χέρια του την μπάλα σε συρτό και αδύναμο σουτ του Ντα Σίλβα με αποτέλεσμα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βρεθεί πίσω στο σκορ. Το «φθηνό» 1-0, μάλιστα, ήταν μόνο η αρχή, αφού ο Ντε Χέα υπέπεσε και σε νέα κάκιστη επιλογή λίγα λεπτά αργότερα, πασάροντας χαλαρά στον Κρίστιαν Έρικσεν ο οποίος βρισκόταν υπό πίεση και μοιραία οι παίκτες της Μπρέντφορντ έκλεψαν, γράφοντας το 2-0 στο 18'.

