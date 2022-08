O Έρλινγκ Χάαλαντ σε 79 λεπτά συμμετοχής κόντρα στη Μπόρνμουθ είχε μόλις δυο πάσες. Μια στη... σέντρα και μια για την ασίστ στο γκολ του Γκουντογκάν.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στον πρώτο του ματς στο «'Ετιχαντ». Στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ ο Νορβηγός φορ ήταν... εκτός παιχνιδιού και χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως έκανε μόλις δυο πάσες σε 79 λεπτά συμμετοχής!

Σύμφωνα με τα στατιστικά ο νεαρός «killer» έκανε πάσα στην σέντρα για την έναρξη του ματς και η δεύτερη ήταν η ασίστ στο γκολ του Ιλκάι Γκουντογκάν στο πρώτο γκολ των «Πολιτών»! Θυμίζουμε πως ο Χάαλαντ είχε κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο στην Premier League με δυο γκολ κόντρα στη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο.

Erling Haaland completed just two passes against Bournemouth.



