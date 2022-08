Η πρεμιέρα ανήκε στον Χάαλαντ, αλλά το πρώτο ματς του «Etihad» ήταν υπόθεση... Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ο υπέροχος Βέλγος με φανταστικό γκολ και ασίστ ώθησε τους Πολίτες στο ξεκούραστο 4-0 επί της νεοφώτιστης Μπόρνμουθ, σφραγίζοντας το δύο-στα-δύο.

Παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν, αλλά η σταθερά που λέγεται Κέβιν Ντε Μπρόινε συνεχίζει να ωθεί τη Μάντσεστερ Σίτι προς τη δόξα. Ο Βέλγος αρτίστας επιφύλαξε show για ιδανική εντός έδρας πρεμιέρα στο «Etihad», πέτυχε γκολάρα και μοίρασε ασίστ για 20η φορά σε αγώνα Premier League και ηγήθηκε της άνετης επικράτησης των Πολιτών επί της ανυπεράσπιστης Μπόρνμουθ (4-0), για το δύο-στα-δύο στη νέα σεζόν.

Απέναντι στα Κεράσια των δέκα και έντεκα παικτών πίσω από την μπάλα και της οχυρωμένης μεγάλης περιοχής, ο Πεπ Γκουαρδιόλα άλλαξε τακτική κι αυτή τη φορά ο Έρλινγκ Χάαλαντ έδειξε περισσότερο έξω από τα νερά του. Οι βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας όπως στο ματς κόντρα στη Γουέστ Χαμ δεν ήταν εφικτές και ο Νορβηγός τελείωσε το ματς με μία τελική στο 74' (έγινε αλλαγή αμέσως μετά) και συνολικά δύο πάσες σε ολόκληρο το ματς, τις λιγότερες που έχει καταγράψει ποτέ παίκτης της Σίτι που ξεκινά βασικός επί Γκουαρδιόλα.

Foden u gotta give it to Haaland there man 🤣😂

pic.twitter.com/PWkTwGfoat