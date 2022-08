Ο Τζόελ Μάτιπ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την προπόνηση της Παρασκευής (12/8) και προστείθεται στους υπόλοιπους οκτώ τραυματίες της Λίβερπουλ.

Ακόμα ένας αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Γιούργκεν Κλοπ. Ο Τζόελ Μάτιπ αποχώρησε από την προπόνηση της Παρασκευής (12/8) με ενοχλήσεις στον προσαγωγό και η συμμετοχή του στο ματς της Λίβερπουλ με την Κρίσταλ Πάλας του Πατρίκ Βιεϊρά στο «Άνφιλντ» την ερχόμενη Δευτέρα (15/8, 22:00) κρίνεται αμφίβολη.

To όνομα του Καμερουνέζου κεντρικού αμυντικού προστίθεται στο ιατρικό δελτίο των Κόκκινων μαζί με τους Τιάγκο, Κονατέ, Τζόουνς, Ζότα, Όξλεντ-Τσάμπερλεϊν, Ράμσεϊ, Κέλεχερ και Τσιμίκα, ο οποίος αναμένεται να μπει άμεσα στις προπονήσεις μετά από απουσία δύο εβδομάδων. Εάν ο Μάτιπ χάσει το πρώτο εντός έδρας ματς της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν τότε στο πλευρό του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα αγωνιστεί ο Τζο Γκόμεζ.

Joel Matip a potential injury absentee for Monday night at Anfield with a groin problem - another on the list for #LFC. Likely to be a first start of the season for Joe Gomez against Crystal Palace. Full story: https://t.co/7rxr6e1eRM