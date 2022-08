Ο τραυματισμός του Τιάγκο στο εναρκτήριο παιχνίδι της Λίβερπουλ κόντρα στη Φούλαμ θα τον κρατήσει εκτός για περίπου έξι εβδομάδες, όπως αναφέρει το «Athletic».

Με το... αριστερό ξεκίνησε τη σεζόν η Λίβερπουλ, η οποία όχι μόνο γκέλαρε στην έδρα της Φούλαμ (2-2), αλλά χάνει για περίπου ενάμιση μήνα και τον Τιάγκο!

Ο Ισπανός μέσος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο από το «Κρέιβεν Κότατζ» στο 51' της πρεμιέρας των Reds και σύμφωνα με το «Athletic», πρόκειται να απουσιάσει για τις επόμενες έξι εβδομάδες, προκαλώντας νέο «πονοκέφαλο» στον Γιούργκεν Κλοπ που στερείται ήδη των υπηρεσιών των Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν και Κέρτις Τζόουνς στη μεσαία γραμμή.

Αφού οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, ο Τιάγκο αναμένεται να επιστρέψει στα μέσα Σεπτεμβρίου κι αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τους αγώνες με Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ, Νιούκαστλ, Έβερτον, Γουλβς, καθώς και το μεγάλο ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22/8).

