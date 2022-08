Μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες της στο φετινό παζάρι ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έδωσε τα χέρια με την Αταλάντα για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ αντί εννέα εκατομμυρίων ευρώ.

Τα πιο «ηχηρά» χτυπήματα στο θερινό παζάρι τα κρατάει για το τέλος απ' ό,τι φαίνεται η Νότιγχαμ Φόρεστ. Την ώρα που γαλλικά δημοσιεύμετα κάνουν λόγο για προτάσεις στη Λυών για τον Χουσέμ Αουάρ και στη Γουότφορντ για τον Εμάνουελ Ντένις, οι Κόκκινοι ήλθαν σε πλήρη συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ!

Ο 31χρονος διεθνής Ελβετός μέσος, ένα από τα βασικά στελέχη της εντυπωσιακής «Dea» του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι τα τελευταία χρόνια, είχε συμφωνήσει προφορικά με τον σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη και πλέον αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Το deal «έκλεισε» στα εννέα εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και όπως αναφέρει ο έγκυρος ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωσή του.

Μετά τον Φρόιλερ, η Φόρεστ φιλοδοξεί, μάλιστα, να φέρει από το Μπέργκαμο και τον Ρουσλάν Μαλινόφσκι, τον παίκτη που είχε σκοράρει δις πέρυσι κατά του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς ο Ουκρανός μέσος φέρεται να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Premier League.

Remo Freuler to Nottingham Forest, here we go! Full agreement for €9m plus add-ons. Remo will sign until June 2025, medical booked 🚨🌳🇨🇭 #NFFC



Huge signing, one more international Swiss midfielder and key player for Atalanta - Miltiadis Marinakis on it, showing ambition again. pic.twitter.com/TL2TQZ5anu