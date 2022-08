Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι κοντά στην αγορά του διεθνή Ελβετού χαφ της Αταλάντα, Ρέμο Φρόιλερ, στον οποίον προσφέρουν συμβόλαιο οκτώ εκατομμυρίων λιρών.

Με το «αριστερό» ξεκίνησε τις επίσημες υποχρεώσεις της στην Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι «Κόκκινοι» στο πρώτο τους ματς στην πρώτη κατηγορία του Νησιού μετά από 23 χρόνια αναμονής ηττήθηκαν από την Νιούκαστλ στο «St James' Park».

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει κάνει 12 μεταγραφές μέχρι στιγμής στο θερινό μεταγραφικό παζάρι και θα συνεχίσει. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα η Νότιχαμ Φόρεστ είναι κοντά στην 13η κίνηση της, καθώς έχει προφορική συμφωνία με τον διεθνή Ελβετό χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος μπορεί να αναβαθμίσει την μεσαία γραμμή της ομάδας του Στιβ Κούπερ.

🚨 Nottingham Forest have reached a 'verbal agreement' with Remo Freuler.



A fee is yet to be agreed, but this switch is edging closer after the 30-year-old has agreed a move to the City Ground.



(🌕 via @nottslive) #NFFC #ATALANTA #TRANSFERS pic.twitter.com/g3iQAu3X6Q