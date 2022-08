Γκουαρδιόλα: «Πριν μια εβδομάδα όλοι γελούσαν με τον Χάαλαντ...» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα γέλασε ακούγοντας από δημοσιογράφο να συγκρίνει τον Χάαλαντ με τους Ανρί και Κριστιάνο, θύμισε σε όλους όσα έλεγαν στο Community Shield και ζήτησε υπομονή και ψυχραιμία...

Ο Χάαλαντ πέτυχε και τα δυο τέρματα της Σίτι απέναντι στην Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο το απόγευμα της Κυριακής για να κάνει θετικό το ξεκίνημα της ομάδας του στο νέο πρωτάθλημα, κάνοντας τον Τύπο και τους δημοσιογράφους να τον εξυμνήσουν.

Ο Πεπ άκουσε από ρεπόρτερ να τον ρωτάει αν ο Νορβηγός έχει τα φόντα για να φτάσει στα επιτεύγματα θρύλων όπως οι Ανρί και Κριστιάνο κι αφού γέλασε, απάντησε:

«Πριν από μια εβδομάδα όλοι γελούσαν μαζί του με την ευκαιρία που έχασε (σ.σ. Στο Communituy Shield) και τώρα τον συγκρίνουμε με τον Ανρί και τον Κριστιάνο.

Χρειάζεται χρόνο. Είναι ακόμα 22 ετών. Έχει μπροστά του μακρά διαδρομή στην καριέρα του. Μόλις αποσυρθεί θα δούμε τι έχει πετύχει. Ας είμαστε όλοι ψύχραιμοι. Το σημαντικό είναι ότι όλοι μας στην ομάδα ξέρουμε την ποιότητά του».

🗣 "One week ago when he missed the chance, he was a failure. Everybody laughed at him and now he is Thierry Henry and Ronaldo."



Pep Guardiola laughs off the comparisons to Erling Haaland after one game pic.twitter.com/6vwv4mzjKF