Δεν έχει «φρένο» η μεταγραφική δραστηριότητα της Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς σύμφωνα με την «Telegraph» η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη «έκλεισε» και τον Άλεξ Μορένο από την Μπέτις, έφτασε τις 13 μεταγραφές και θα ψάξει κι άλλα «χτυπήματα» μέχρι το τέλος της περιόδου.

Μπορεί η πρεμιέρα της Premier League να μην ήταν επιτυχημένη, ωστόσο, στο μεταγραφικό παζάρι η Νότιγχαμ Φόρεστ συνεχίζει ακάθεκτη και έχει ήδη «κλείσει» το 13ο (!) φετινό της απόκτημα.

Ο λόγος για τον 29χρονο αριστερό μπακ-χαφ, Άλεξ Μορένο, ένα από τα βασικά στελέχη της Ρεάλ Μπέτις που στέφθηκε πέρυσι κυπελλούχος Ισπανίας και ο αμυντικός των Βερδιμπλάνκος με τα περισσότερα γκολ εδώ και 17 χρόνια, για τον οποίο σύμφωνα με την «Telegraph» η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη απέσπασε το «ναι» του ισπανικού κλαμπ για περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ισπανός ακραίος οπισθοφύλακας αναμένεται να ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί, την ίδια στιγμή που η Φόρεστ φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά και με τον Ρέμο Φρόιλερ της Αταλάντα! Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι νεοφώτιστοι δουλεύουν και για άλλα μεταγραφικά «χτυπήματα» μέχρι το τέλος της περιόδου, συνεπώς κανείς δεν ξέρει πού θα σταματήσει το κοντέρ των μεταγραφών.

