Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν περιορίστηκε στο εύστοχο πέναλτι και σκόραρε και σε κανονική ροή αγώνα για το 2-0 της Σίτι κόντρα στη Γουέστ Χαμ, βάζοντας το όνομά του δίπλα σε αυτό του Σέρχιο Αγουέρο και σε μια μοναδική επίδοση.

Ιδανικό ντεμπούτο στην Premier League για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Όπως συνηθίζει σε κάθε «πρώτη» του στις μεγάλες διοργανώσεις, ο Νορβηγός φορ άνοιξε λογαριασμό με εκτέλεση πέναλτι στο πρώτο μέρος του ματς της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Γουέστ Χαμ και στο 65' διπλασίασε τα τέρματά του, αυτή τη φορά σε κανονική ροή παιχνιδιού.

Με την άμυνα των Χάμερς πολύ ψηλά, ο Ντε Μπρόινε έβγαλε στον κενό χώρο τον Χάαλαντ κι εκείνος με άνετο πλασέ νίκησε τον Αρεολά για το 0-2. Έτσι, έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι που σκοράρει δύο φορές στο ντεμπούτο του στην Premier League μετά τον Σέρχιο Αγουέρο.

Παράλληλα, ο Χάαλαντ έδωσε συνέχεια στο σερί του, καθώς είχε πετύχει δύο γκολ στο ντεμπούτο του τόσο στη Bundesliga, όσο και στο Champions League!

