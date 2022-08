Γκουαρδιόλα: «Προσέξτε τι λέτε για τον Χάαλαντ...» (vid)

Τη μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας ύψωσε στον Έρλινγκ Χάαλαντ ο Πεπ Γκουαρδιόλα που φρόντισε ώστε να μην επιβαρυνθεί με πίεση για το γκολ ο Νορβηγός...

Το «θωρηκτό» που μετακινήθηκε το φετινό καλοκαίρι στο Μάντσεστερ αφήνοντας την Μπορούσια Ντόρτμουντ μπαίνει στη μάχη της Premier League με την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου και ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον πιστεύει και τον στηρίζει τρομερά.

«Τον πήραμε γιατί σκοράρει. Τόσο απλά. Είναι τρομερό ταλέντο. Χρειάζεται το χρόνο του γιατί είχε και τραυματισμό στο τέλος της περασμένης σεζόν. Πρέπει να βρει ρυθμό, να βρει και τις ευκαιρίες του.

Δεν ζητάμε ούτε από τον Έρλινγκ, ούτε από κανέναν, να κάνει τα πάντα στο γήπεδο. Ας κάνει ό,τι έχει μάθει όλη τη ζωή του και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Γι' αυτό... προσέξτε τι λέτε για εκείνον» ανέφερε ο Καταλανός προπονητής των Πρωταθλητών.

🗣️ "Be careful what you say."



Pep Guardiola believes Erling Haaland is going to deny all the opinions because he is going to score goals 🎯 pic.twitter.com/v2oRbTkxpg