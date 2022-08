Το κορυφαίο πρωτάθλημα κάνει την πρώτη του σέντρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο απόψε και όλες οι εικόνες που μεταφέρονται από την Λίγκα στο επίσημο βίντεο της επιστροφής, κορυφώνει την αγωνία!

Η Πρωταθλήτρια Σίτι, η διεκδικήτρια Λίβερπουλ, οι ομάδες που θα παλέψουν για την τετράδα, οι ομάδες που θα θελήσουν να κάνουν πολλές εκπλήξεις και η δράση στα γεμάτα γήπεδα της Αγγλίας, είναι ξανά όλα εδώ.

Η Premier κάνει σέντρα για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 και στον επίσημο λογαριασμό του πρωταθλήματος δημοσιεύθηκε το βίντεο που... αυξάνει τα χτυποκάρδια για τα παιχνίδια που έρχονται!

It's good to be back.