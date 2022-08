Η Τσέλσι κάνει δικό της τον Μαρκ Κουκουρέγια από την Μπράιτον με τον ποδοσφαιριστή να συμφωνεί απόλυτα στους όρους που του παρουσίασαν οι «μπλε».

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα τον κυνήγησε, η Μπράιτον ανέβασε τις αξιώσεις της στα 50 εκατομμύρια λίρες προκειμένου να δυσκολέψει τους «πολίτες» και όσο εκείνοι το σκέφτονταν, ο Τόμας Τούχελ και η Τσέλσι φαίνεται ότι έκαναν την κίνηση – ματ.

Όπως αναφέρεται, ο ποδοσφαιριστής έχει δώσει τα χέρια με τους Λονδρέζους για τους όρους και τη διάρκεια του συμβολαίου που αναμένεται να υπογράψει ώστε να μετακινηθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Οι «μπλε» διέθεσαν τα 50 εκατ. λίρες που απαιτούσαν οι «γλάροι» για να δώσουν τον Ισπανό κι έτσι σύντομα θα έχει τελειώσει η μεταγραφή, με τη Σίτι να στρέφεται αλλού ώστε να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Ζιντσένκο φεύγοντας για την Άρσεναλ.

Full agreement now reached between Chelsea and Cucurella on personal terms. Potential contract has been proposal approved, Marc’s prepared to accept once clubs agree on fee. 🚨🔵 #CFC



Chelsea and Brighton in direct talks again today in order to complete the deal. pic.twitter.com/Ey2VF4RGRL