Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μπότοξ στα... γεννητικά του όργανα για αισθητικούς λόγους. Διαψεύδει τα περί επέμβασης.

Την ώρα που η Γιουνάιτεντ... περιμένει με αγωνία να ενημερωθεί για το μέλλον του Κριστιάνο, μια άλλη είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί σάλο. Ειδικότερα, τονίζεται πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο υποβλήθηκε σε επέμβαση στα γεννητικά του όργανα. Από την πλευρά του παίκτη διαψεύδεται και γίνεται λόγος για ενέσεις μπότοξ κυρίως για αισθητικούς λόγους

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσεις μπότοξ για να εξομαλυνθεί και να αποτραπεί η συστολή του όσχεου, έτσι ώστε οι όρχεις να φαίνεται ότι έχουν περισσότερο όγκο. Πρόκειται για μερικές μικρές ενέσεις κι όχι για επέμβαση ενώ να ξεκαθαρίσουμε πως δεν βλάπτουν», τόνισε ο γιατρός Εστέμπαν Σαρμεντέρο στο «Radio MARCA», ο οποίος κατέληξε πως τα αποτελέσματα αυτής της... θεραπείας με βάση το μπότοξ, διαρκούν περίπου έξι μήνες.

