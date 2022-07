Ο Τζακ Γκρίλις δεν είχε και ιδιαίτερη ψυχραιμία στο φιλικό της Σίτι με την Κλαμπ Αμέρικα τα ξημερώματα της Πέμπτης και αρπάχτηκε με τους αντιπάλους του και τον ρέφερι.

Ο Άγγλος εξτρέμ που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πέρασε και από τη χώρα μας τόσο για διακοπές, όσο και για ατομικές προπονήσεις χρησιμοποιώντας και τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε στη φιλική νίκη (2-1) των «πολιτών» στο Χιούστον.

Βέβαια, δεν ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμος ούτε για ένα πέναλτι που ζήτησε με έντονη διαμαρτυρία προς τον ρέφερι, ούτε για ένα τρομερά σκληρό και αχρείαστο για τον χαρακτήρα του ματς, μαρκάρισμα που δέχθηκε.

Αποκορύφωμα ήταν η κόντρα του με τον Γκιγιέρμο Οτσόα, εκεί όπου παρενέβησαν άμεσα οι ψυχραιμότεροι ώστε να μην ξεφύγει το επεισόδιο.

Bruno Valdez to Jack Grealish: “This is for your chirp at Almiron!” pic.twitter.com/JdnBmaqRiK