Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε με δυο γκολ το πήρε πάνω του για το νικηφόρο (2-1) πρώτο φιλικό προετοιμασίας της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Κλαμπ Αμέρικα. Δεν αγωνίστηκε ο Χάαλαντ λόγω του χλοοτάπητα, ντεμπούτο για Κάλβιν Φίλιπς και Χούλιαν Αλβάρες.

Η Σίτι έκανε θετική έναρξη στα φιλικά προετοιμασίας για το φετινό καλοκαίρι, ένα 10ήμερο προτού διεκδικήσει το LeagueCup στην πρώτη κόντρα απέναντι στην Λίβερπουλ στα τέλη του μηνός.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα λόγω και της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου στο γήπεδο όπου διεξήχθη το ματς με την Κλαμπ Αμέρικα στο Χιούστον, δεν χρησιμοποίησε τον Έρλινγκ Χάαλαντ, όμως, πήραν χρόνο συμμετοχής οι Χούλιαν Αλβάρες και Κάλβιν Φίλιπς.

Πάντως, αυτός που το πήρε πάνω του ήταν ο Κέβιν Ντε Μπρόινε με δυο πολύ όμορφα γκολ, το ένα με δυνατό σουτ εκτός περιοχής και το άλλο με διαγώνιο τελείωμα από θέση βολής κάτω από τα πόδια του γκολκίπερ.

Ο Τζακ Γκρίλις, πάντως, δεν πέρασε και πολύ ωραία, αφού δέχθηκε σκληρά μαρκαρίσματα σε φιλικό ματς και παραπονέθηκε έντονα και αρκετές φορές στον ρέφερι.

