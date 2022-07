Η Μάντσεστερ Σίτι παρουσίασε τη νέα της εκτός έδρας εμφάνιση η οποία είναι αφιερωμένη στην περίοδο 1969-1970, όπου η ομάδα είχε κερδίσει τρία τρόπαια.

Μετά από μία δεκαετία οι «πολίτες» επιστρέφουν σε εμφάνιση με κόκκινες και μαύρες ρίγες για τα εκτός έδρας παιχνίδια τους. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, αφού μία αντίστοιχη εμφάνιση μ' αυτή είχε φορεθεί τη σεζόν 1969-1970, όταν η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό μέχρι σήμερα ευρωπαϊκό της τρόπαιο (Κύπελλο Κυπελλούχων), αλλά και το Λιγκ Καπ και το Κύπελλο Αγγλίας. Η φανέλα αυτή μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και στους τρεις αυτούς τελικούς.

Μία παρόμοια εκτός έδρας φανέλα είναι χρησιμοποιηθεί την σεζόν 2011-2012, όταν η Σίτι κατέκτησε για πρώτη φορά πρωτάθλημα μετά από 44 χρόνια. Η νέα αυτή εμφάνιση αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο tour που κάνει η ομάδα τώρα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο παιχνίδι κόντρα στην Κλαμπ Αμέρικα την Πέμπτη (21/07-03:30).

