Όντας παιδί της Γιουνάιτεντ και έχοντας μάθει ν' αγαπάει το κλαμπ στο οποίο ανδρώθηκε και βγήκε στην επιφάνεια, ο Μάρκους Ράσφορντ παραδέχεται πως έμαθε ν' αντιπαθεί τους μεγάλους αντιπάλους της Γιουνάιτεντ.

Σε μια εκπληκτική εκπομπή με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον δημοφιλή ηθοποιό του Χόλιγουντ, Ντάνιελ Καλούα και άλλους που κάθισαν παρέα για το νέο επεισόδιο του «Uninterrupted», ο Ράσφορντ ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια ομάδα που να έχει μισήσει...

«Η Λίβερπουλ... Η Σίτι... Με τη Λίβερπουλ υπάρχει ιστορία γι' αυτό και είναι μεγαλύτερη η κόντρα. Για την Σίτι δεν έχεις κάποιον ιδιαίτερο λόγο να την αντιπαθείς, απλά μεγαλώνεις μαθαίνοντας πως στο Μάντσεστερ είναι δυο μεγάλοι εχθροί, οι γαλάζιοι και οι κόκκινοι. Αλλά με την Λίβερπουλ υπάρχει μεγάλη ιστορία, είναι πιο βαθύ» αποκρίθηκε ο Άγγλος επιθετικός.

“I don’t like Liverpool.” 🤢



Sorry @KingJames & @mavcarter, but @MarcusRashford can’t stand The Reds. Watch the full clip on #TheShop, new episode out now.



📺 : https://t.co/RuzMhFL3zF pic.twitter.com/M93RH4fjuT