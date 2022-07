Πέρα από τρομερά ποιοτικός χαφ, είναι και ένας πολύ καλός... μεταφραστής ο Τιάγκο Αλκάνταρα που βοηθάει τρομερά τον Κλοπ αυτή την περίοδο ώστε να καταλάβει ο Ντάργουιν Νούνιες όλες τις οδηγίες.

Ο Ισπανός χαφ μπορεί να συνεννοηθεί και να μεταφέρει όπως ακριβώς πρέπει, τα λεγόμενα του Γερμανού προπονητή στον Ουρουγουανό επιθετικό που ακόμα προσπαθεί να μπει στο κλίμα της νέας του ομάδας και να βρει τα σταθερά πατήματά του για να πετύχει και τα γκολ που περιμένουν όλοι.

Απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας το μεσημέρι της Παρασκευής είχε ακόμα ένα «τσαφ», ωστόσο, ο Κλοπ συνεχίζει να τον πιστεύει και προσπαθεί μέσω και του Τιάγκο να του μεταφέρει αυτή την πίστη, αλλά και τις πιο καθαρές και σωστές οδηγίες για τις κινήσεις του στην επίθεση.

Nunez is currently playing against Palace, tune in y'all 😂😂😂 pic.twitter.com/MFEQMoirKP