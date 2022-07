Με e-mail του προς τους φίλους της ομάδας ο Φάραντ Μοσίρι ξεκαθάρισε ότι η Έβερτον δεν είναι προς πώληση και ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην χρηματοδότηση της ομάδας και κυρίως του νέου γηπέδου της.

Τέλος στα δημοσιεύματα και τα σενάρια για πιθανή εξαγορά της Έβερτον θέλησε να βάλει ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Φάραντ Μοσίρι. Απευθυνόμενος στους φίλους των «ζαχαρωτών» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Ιρανός επιχειρηματίας ξεκαθάρισε ότι παρά τις συζητήσεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας, η αναζήτηση επενδύσεων αφορά μικρά μετοχικά πακέτα και όχι την πλειοψηφία των μετοχών.

Αναλυτικά η δήλωση του Μοσίρι:

«Έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις και ακόμα περισσότερα δημοσιεύματα σχετικά με πιθανές επενδύσεις στην ομάδα μας τελευταία, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει καμία πινακίδα "προς πώληση" για την Έβερτον. Πάντα ήμουν και θα παραμείνω ανοιχτός στην διερεύνηση όλων των επενδυτικών ευκαιριών, όμως παραμένω συγκεντρωμένος στην ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το νέο μας γήπεδο στο Μπράμπλεϊ-Μουρ αλλά και την ενίσχυση της ομάδας. Αυτή η ενίσχυση μπορεί να περιλαμβάνει μια αναζήτηση μιας μικρής εξωτερικής επένδυσης, όμως δηλώνω κατηγορηματικά ότι η Έβερτον δεν πωλείται».

Ο 67χρονος Ιρανός ζήτησε επίσης από τους φίλους της ομάδας να κρίνουν τις μεταγραφικές της κινήσεις στο τέλος του καλοκαιριού.

Everton owner Farhad Moshiri has sent email to fans saying the club is not for sale “There has been much talk of investment in our football club recently – even takeovers – but I want to clarify that there is no ‘for sale’ sign currently hanging outside Everton Football Club." — paul joyce (@_pauljoyce) July 14, 2022

2/3 Moshiri: “It will always be pragmatic to explore all potential investment opportunities and, as I have been transparent about, I am actively focused on completing the financing for our fantastic new stadium as well as strengthening the playing squad. — paul joyce (@_pauljoyce) July 14, 2022