Εδώ και έναν μήνα, το δημοτικό Συμβούλιο του Μέρσεϊσαϊντ έχει εγκρίνει ολόκληρο το πλάνο που παρουσίασε ο σύλλογος του λιμανιού για ένα νέο γήπεδο χωρητικότητας 52.000 θέσεων.

Το νέο «σπίτι» της Έβερτον καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι έτοιμο από την αγωνιστική περίοδο 2023-2024, θα κοστίσει 500 εκατομμύρια λίρες και πλέον έχει και την κυβερνητική έγκριση, όπως επισημοποίησε το κλαμπ το μεσημέρι της Παρασκευής.

BREAKING NEWS⁰

Our plans to develop a new stadium at Bramley-Moore Dock in the north of Liverpool can proceed after the Club’s planning application received government approval.

— Everton (@Everton) March 26, 2021