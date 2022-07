Λίβερπουλ, Σίτι και τώρα Τσέλσι. Τρεις τεράστιες ομάδες, δυο σπουδαίες μεταγραφές. Το πεπρωμένο του, όμως, μάλλον είναι στο Λονδίνο. Και οι «μπλε» περιμένουν από τον Στέρλινγκ να δείξει ότι θα έχει... άλλον αέρα στην πρωτεύουσα.

Το παιδί από το Μπρεντ. Μερικά στενά μακριά από το «Γουέμπλεϊ». Πέρασε από το Λίβερπουλ, πήγε και στο Μάντσεστερ, εξελίχθηκε, έμαθε νέα πράγματα, «ατσαλώθηκε», μετέτρεψε τις δυσκολίες σε κίνητρο για νέες ευχάριστες κατακτήσεις και επιτυχίες και τώρα είναι πιο σίγουρος από ποτέ για τον εαυτό του.

«Είμαι ευγνώμων για τις καλές στιγμές, αλλά και για τις δύσκολες που μου έδωσαν τη δύναμη να στέκομαι εδώ και να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Ήρθα 20 χρονών παιδί και φεύγω άνδρας» ανέφερε στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του προς την Μάντσεστερ Σίτι και αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο για εκείνον. Τώρα που νιώθει ο καλύτερος Στέρλινγκ, θα είναι στα μέρη που – πιθανότατα – θα τον παρουσιάζουν ικανό για τη διαφορά με τη φανέλα της Τσέλσι.

Το «τέλειο ταίριασμα στην ομάδα» και τα γκολ που μεταφέρει στο Λονδίνο

Ο Τόμας Τούχελ δεν μπορούσε με τίποτα να κρύψει το χαμόγελό του για την επιτυχία της απόκτησης του Ραχίμ Στέρλινγκ, που έγινε η πρώτη μεταγραφή της εποχής του Μπόελι στην ιδιοκτησία, έπειτα από πολύ δύσκολες μέρες γεμάτες αβεβαιότητα για το κλαμπ μέσα στην περασμένη σεζόν.

«Ταιριάζει απόλυτα στην ομάδα μας» ανέφερε μιλώντας από το Λος Άντζελες όπου προετοιμάζεται η Τσέλσι αυτές τις μέρες, με τον Στέρλινγκ να κάνει την πρώτη του προπόνηση και να δείχνει πως δεν χρειάζεται καν προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

Άλλωστε, ο Άγγλος επιθετικός των 339 εμφανίσεων, των 131 τερμάτων και των 94 ασίστ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας και 11 τίτλους στη θητεία του στους «πολίτες», τη φανέλα την... έχει ιδρώσει και την έχει τιμήσει.

Είναι ο ποδοσφαιριστής που πίσω στο 2015 είχε γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή όταν είχαν αποφασίσει οι Πρωταθλητές να τον κάνουν δικό τους και να του προσφέρουν την ευκαιρία να πανηγυρίσει πρωταθλήματα με την γαλάζια φανέλα μετά την θητεία του στη Λίβερπουλ. Τώρα, είναι πλέον μέλος της Τσέλσι έχοντας να επιδείξει περισσότερα γκολ από κάθε πρώτο σκόρερ των «μπλε» τα τελευταία πέντε χρόνια! Και με αυτό, γελούν... και τα μουστάκια του Τούχελ.

Η αποθέωση ως αναγνώριση της δουλειάς που έκανε

Πρώην, νυν συμπαίκτες, αλλά και άλλοι ποδοσφαιράνθρωποι που τον γνωρίζουν και τον εκτιμούν, από την πρώτη στιγμή της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Ραχίμ Στέρλινγκ στην Τσέλσι, έκαναν λόγο για σούπερ κίνηση από πλευράς «μπλε».

Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να έχει... πιστούς haters για ορισμένες αφορμές που έδινε στο παρελθόν με εύκολες πτώσεις στον αγωνιστικό χώρο, όμως, όσοι πραγματικά τον προσέχουν, θα καταλαβαίνουν την δουλειά που κάνει. Τα ανεξάντλητα τρεξίματά του, τον τρόπο που μπορεί να κάνει το απροσδόκητο και τις πολύ γρήγορες κινήσεις που με το χαμηλό κέντρο βάρους του, δίνουν αβαντάζ έναντι των αντιπάλων του.

«Ήρθαμε μαζί πριν από 7 χρόνια, κατακτήσαμε τρόπαια, ήταν τιμή μου που παίξαμε μαζί» του έγραψε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, «τι μεγάλη μεταγραφή» ήταν το σχόλιο του Τζον Τέρι, «top, top, top προσθήκη» την χαρακτήρισε ο Ρίο Φέρντιναντ, ενώ, ο Κάιλ Γουόκερ προτού σβήσει από παντού το δικό του ποστάρισμα, είχε γράψει: «Ποτέ δεν πήρες τον σεβασμό και την αναγνώριση που σου άξιζε»!

«Ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο, σε σέβομαι απόλυτα εσένα και την καριέρα σου αδερφέ μου» ήταν το μήνυμα του Φερναντίνιο.

Το τατουάζ που τελικά... του δείχνει το δρόμο

Ως γνωστόν, ο Ραχίμ Στέρλινγκ είναι παιδί μεγαλωμένο στην περιοχή του Μπρεντ. Και έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο στο πόδι του. Στην γάμπα του, ένα παιδάκι με μια μπάλα αγκαλιά, έχει μείνει να κοιτάζει το «Γουέμπλεϊ».

Το γήπεδο στο οποίο θα λατρεύει κάθε φορά να παίζει, να μεγαλουργήσει και να τον καμαρώνει η οικογένειά του.

Αυτό το παιδί που αποτυπώνεται στο tattoo, πλέον έχει μεγαλώσει και το περασμένο καλοκαίρι στη μεγαλύτερη στιγμή της ζωής του στο «στολίδι» του Λονδίνου, βίωσε το πικρό συναίσθημα της ήττας στον τελικό του Euro με εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Τώρα, επιστρέφει στην πόλη όπου μεγάλωσε. «Είναι το σπίτι μου αυτή η πόλη. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Θα παίζω πλέον μπροστά σε φίλους και οικογένεια» είπε. Από τα στενά όπου έκανε τα όνειρά του και έβαζε τις βάσεις στο μεγαλόπνοο πλάνο της παρουσίας στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο της πατρίδας του, θα βρίσκεται τη νέα σεζόν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με τη μπλε φανέλα για να συνεχίσει την ιστορία του...

photo credit: @ChelseaFC