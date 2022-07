Γκάρι Νέβιλ: «Στηρίξτε τον Μαγκουάιρ και μην του κάνετε μπούλινγκ!»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ, με ανάρτηση του στο Twitter βγήκε... μπροστά και υπερασπίστηκε τον Χάρι Μαγκουάιρ, κάνοντας έκκληση για στήριξη στους οπαδούς αντί να του κάνουν μπούλινγκ.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ εδώ και καιρό είναι το «μαύρο πρόβατο» για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω των «γκαφών» του εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Ο νέος προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων», Έρικ Τεν Χαγκ τον στηρίζει και θα τον διατηρήσει ως αρχηγό, με τους φίλους της ομάδας να εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκεια τους για την απόφαση του Ολλανδού, μέσω Social Media. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ και νυν σχολιαστής του «Sky Sports», Γκάρι Νέβιλ, με ανάρτηση του στο Twitter υπερασπίστηκε τoν 29χρονο στόπερ και ζήτησε από τους οπαδούς να τον υποστηρίξουν και να μην του κάνουν μπούλινγκ.

Η ανάρτηση του Γκάρι Νέβιλ:

«Ώστε οι ίδιοι οπαδοί που "βράζουν" με εμένα που χειροκρότησα την απόφαση να παραμείνει αρχηγός ο Μαγκουάιρ, ταυτόχρονα κριτικάρουν τον νέο προπονητή για την απόφασή του. Ίσως είναι καλύτερο να υποστηρίξετε τον Μαγκουάιρ αντί να του κάνετε μπούλινγκ! Είναι προφανές πως ο νέος προπονητής τον συμπαθεί».

So the same United fans fuming with me for applauding the decision to keep Maguire as captain seem to be without knowing criticising the new manager for his decision. Maybe support Maguire and stop bullying him on here! The new manager obviously likes him.