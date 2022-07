O αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε «like» σε δημοσίευση για την ενδεχόμενη αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο και για την μείωση των μισθών των παικτών των «Κόκκινων Διαβόλων», με συνέπεια να μπει για ακόμα μια φορά στο «στόχαστρο» των οπαδών.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έχει την ξεχωριστή... ικανότητα να γίνεται viral στα Social Media για τους λάθους λόγους, είτε αυτοί αφορούν αγωνιστικές του «γκέλες», είτε εξωαγωνιστικά λάθη που δεν επιτρέπεται να κάνει ο αρχηγός μια ομάδας του μεγέθους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. To τελευταίο του σφάλμα που τον έβαλε στο «στόχαστρο» των οπαδών αφορά το «καυτό» ζήτημα της ενδεχόμενης αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο διεθνής Άγγλος κεντρικός αμυντικός έκανε «like» στο Instagram σε ανάρτηση της σελίδας «sportbible», η οποία έκανε αναφορά σε «αναστάτωση» του Πορτογάλου σταρ για τις περικοπές της τάξεως του 25% των μισθών όλων των ποδοσφαιριστών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Μαγκουάιρ έβγαλε το «like» του από τη δημοσίευση, όμως ήταν πλέον αργά, καθώς τα «screenshot» κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τους οπαδούς να κάνουν λόγο για (ακόμα μια) αντιεπαγγελματική συμπεριφορά από τον αρχηγό της ομάδας τους.

Harry Maguire liking posts like these is what u call an unprofessional behaviour..he is no way fit to be Manchester United’s captain! pic.twitter.com/vm6cnf9SER