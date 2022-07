Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Μπανγκόκ, ο νέος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» έδωσε στον Μαγκουάιρ τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης.

Ο Άγγλος διεθνής αμυντικός είναι αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Ιανουάριο του 2020, υπό τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Η αρχηγία του (όπως και οι εμφανίσεις του στο χορτάρι) κάθε άλλο παρά ικανοποιημένους έχουν αφήσει τους υποστηρικτές της ομάδας, οι οποίοι αρκετά συχνά τους τελευταίους 12 μήνες έχουν υποστηρίξει στα social media ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ανάγκη από νέο αρχηγό!

Μετά την απόλυση του Σόλσκιερ, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, αποφασίστηκε ότι ο Ραλφ Ράνγκνικ θα ηγηθεί της ομάδας ως προσωρινός προπονητής, αλλά δεν ήθελε να αλλάξει την αρχηγία στα μέσα της σεζόν. Και δεν πέρασε πολύς καιρός μετά την άφιξη του Έριν Τεν Χαγκ αυτό το καλοκαίρι, με τον νέο κόουτς των «κόκκινων διαβόλων» να ερωτάται σχετικά με τον ρόλο του αρχηγού και εκείνος να να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Άγγλο στόπερ.

«Πρέπει να γνωρίσω όλους τους παίκτες, αλλά είναι (ο Μαγκουάιρ) ένας καθιερωμένος αρχηγός και έχει πετύχει πολλές επιτυχίες», είπε ο Τεν Χαγκ στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Μπανγκόκ όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας!

Erik ten Hag confirms Harry Maguire will continue as Manchester United captain next season 🔴 pic.twitter.com/Twp6g4OwHH