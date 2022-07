Μάλλον από... κεκτημένη ταχύτητα βλέποντας τη φωτογραφία του συμπαίκτη του πάτησε το like ο Χάρι Μαγκουάιρ, έχοντας παραδεχθεί πως εκείνος το έκανε κι όχι κάποιος εκπρόσωπός του, στο ζήτημα με τη μείωση του μισθού του CR7.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε πάλι στο επίκεντρο για πολύ λάθος λόγο τις τελευταίες ώρες, μετά το like του που εμφανίστηκε σε λογαριασμό των social media όπου γινόταν αναφορά στην δυσαρέσκεια του Πορτογάλου σούπερ σταρ της ομάδας για τη μείωση του μισθού του.

Αν και αρχικά ήταν ασαφές αν όντως το είχε κάνει ο ίδιος ή κάποιος εκπρόσωπός του από εταιρεία που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς του, ο Μαγκουάιρ επιβεβαίωσε στο BBC πως ήταν εκείνος που πάτησε το like, αλλά μόλις κατάλαβε τι αναγραφόταν και τον ειδοποίησαν, το πήρε πίσω...

Μην βιάζεστε για το διπλό πάτημα της οθόνης στο Instagram, παιδιά...

Harry Maguire liking posts like these is what u call an unprofessional behaviour..he is no way fit to be Manchester United’s captain! pic.twitter.com/vm6cnf9SER