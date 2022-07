Η Λίβερπουλ ανακοινώσε την αποστολή της για την περιοδεία της σε Μπανγκόκ και Σιγκαπούρη, με τον Κώστα Τσιμίκα να είναι στους 37 ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του ο Γιούργκεν Κλοπ.

Στην Ταϊλάνδη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (10/7) η Λίβερπουλ για να δώσει το πρώτο της φιλικό παιχνίδι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Την Τρίτη (12/07) η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ θα αντιμετωπίσει στο «Ρατζαμανγκάλα Στέιντιουμ» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο των «Κόκκινων Διαβόλων» και εν συνεχεία οι «Reds» θα μεταβούν στη Σιγκαπούρη, όπου την Παρασκευή (15/7) θα παίξουν κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας του Πατρίκ Βιεϊρά στο «Σίνγκαπουρ Στέιντιουμ».

Στους 37 ποδοσφαιριστές που έχει στην αποστολή του ο Γιούργκεν Κλοπ συγκατέλεγεται και ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ, Κώστας Τσιμίκας, ενώ παρόντες είναι και τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, Ντάργουιν Νούνιες και Φάμπιο Καρβάλιο, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά με τη νέα τους ομάδα.

