Ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του Φάμπιο Καρβάλιο στην Λίβερπουλ, αφού ο Πορτογάλος υπέγραψε σήμερα το συμβόλαιό του και φωτογραφήθηκε με την φανέλα της ομάδας.

Ο 19χρονος επιθετικός μέσος έγινε και επίσημα παίκτης των «Ρεντς» σήμερα (03/07) αφού υπέγραψε το συμβόλαιό του και παρουσιάστηκε από την νέα του ομάδα. Ο Καρβάλιο κόστισε 5,9 εκ. ευρώ στην Λίβερπουλ, η οποία άφησε στην Φούλαμ κι ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20%, ενώ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Επέλεξε το Νο.28 για την φανέλα του, το οποίο κατείχε ο Μπεν Ντέιβις, που αναγκάστηκε να αλλάξει και να πάρει το 24. Πέρυσι με την Φούλαμ έκανε μία εξαιρετική σεζόν συμβάλλοντας τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους «κότατζερς» πραγματοποιώντας 38 εμφανίσεις στις οποίες πετύχε 11 τέρματα και οκτώ ασίστ ξεπερνώντας τα 3.000 αγωνιστικά λεπτά.

Αυτή είναι η τρίτη μεταγραφή της Λίβερπουλ μετά τους Νούνιες και Ράμσεϊ.

Fabio Carvalho has officially completed his move to #LFC 😍