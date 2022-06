«Κόκκινος» και με τη... βούλα ο Ντάργουιν Νούνιες, η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την εν δυνάμει ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της αντί 75+25 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Ουρουγουανό «φονιά» να υπογράφει συμβόλαιο ως το 2028.

Είναι γεγονός. Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφή-«βόμβα» του Ντάργουιν Νούνιες από την Μπενφίκα έναντι 75+25 εκατομμυρίων ευρώ σε μπόνους και πρόσθεσε το νέο επιθετικό «υπερόπλο» στο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο 22χρονος Ουρουγουανός «killer» πρόβαρε εδώ και μέρες τα κόκκινα του Μέρσεϊσαϊντ έχοντας συμφωνήσει σε όλα με το κλαμπ για εξαετές συμβόλαιο, με αποδοχές κοντά στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το μόνο που απέμενε ήταν το deal με την πλευρά των Αετών, το οποίο σφραγίστηκε και επίσημα τα προηγούμενα 24ωρα.

Αφού πέρασε και τα ιατρικά, η μοναδική διαδικαστική εκκρεμότητα είναι να αποκτήσει την άδεια εργασίας του, αλλά όλες οι λεπτομέρειες αναμένεται να έχουν διευθετηθεί ώστε να προλάβει την προετοιμασία των Reds, όπου θα δουλέψει στενά με τον συνεργάτη του Γιούργκεν Κλοπ, Πεπ Λάιντερς.

Ο Νούνιες μπορεί να εξελιχθεί στην ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας των Reds, αν δηλαδή επιτευχθούν ορισμένα έστω από τα μπόνους για να ξεπεραστεί το ρεκόρ που έθεσε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (84,5 εκατ. ευρώ).Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στη Λίβερπουλ και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού του μεγάλου συλλόγου.



«Έχω παίξει εναντίον της Λίβερπουλ και την έχω δει σε πολλά παιχνίδια στο Champions League και αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού μου. Υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι παίκτες εδώ και η ομάδα νομίζω ότι θα ταιριάξει στο στυλ παιχνιδιού μου. Όπως λέω, έχω παρακολουθήσει αρκετά και είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και ελπίζω να δώσω ό,τι έχω για να βοηθήσω την ομάδα», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις.



«Όταν έφτασα στο προπονητικό κέντρο, εξεπλάγην όταν είδα το στήσιμο και τη δομή και όλα τα τρόπαια εδώ. Μπορείτε στο μέλλον να φανταστείτε τον εαυτό σας να κερδίζει περισσότερα τρόπαια, όταν έρθετε ξανά εδώ και δείτε τα τρόπαια που εμφανίζονται, μπορείτε να πείτε, "Κοίτα, ήμουν μέρος αυτού, ήμουν εκεί εκείνη την εποχή, κερδίζοντας τρόπαια”.



Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθα εδώ στη Λίβερπουλ: για να κερδίσω τρόπαια και τίτλους. Θέλω να κερδίσω πολλά τρόπαια στη Λίβερπουλ».

We’ve got some ñews that we think you might like… 🇺🇾#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c