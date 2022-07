Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «ταράζει» για μια ακόμα φορά τα νερά του μεταγραφικού παζαριού, καθώς σύμφωνα με τους «Times» ζήτησε από τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ να τον αφήσει να αποχωρήσει από το κλαμπ αν φτάσει ικανοποιητική προσφορά στα γραφεία του κλαμπ.

Ο 37χρονος πλέον σούπερ σταρ έχει σε πρώτη προτεραιότητα την παρουσία στο Champions League, κάτι που δεν μπορεί να του προσφέρει φέτος η Γιουνάιτεντ αφού τερμάτισε 6η στην Premier League. Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, ο ίδιος πιστεύει πως έχει τρεις με τέσσερις ακόμα σεζόν στο υψηλότερο επίπεδο και θέλει να τις περάσει σε ένα κλαμπ στον οποίο θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ομαδικά και ατομικά επιτεύγματα στην πλούσια συλλογή του.

Η έλλειψη πίστης στο project που του παρουσιάστηκε όταν υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι μετά τις αποχωρήσεις δύο προπονητών (Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, Ραλφ Ράνγκνικ) έπαιξαν επίσης ρόλο στη φερόμενη αλλαγή στάσης του απέναντι στο ενδεχόμενο παραμονής, ακόμα κι αν η Γιουνάιτεντ προσέλαβε τον Έρικ Τεν Χαγκ για να ξεκινήσει από την αρχή μια νέα εποχή με πιο στέρεες βάσεις.

Το συμβόλαιο του CR7 στη Γιουνάιτεντ λήγει το 2023 (έχει και οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο). Εκτός των αγωνιστικών παραγόντων για την απόφασή του, οι λόγοι που ο Ρονάλντο θέλει να αποχωρήσει φέρεται να είναι και προσωπικοί, μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά για την οικογένειά του λόγω της απώλειας του ενός από τα δύο νεογέννητα βρέφη της συντρόφου του, Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Πλέον, το μεταγραφικό παζάρι γίνεται ακόμα πιο «καυτό», καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναμένεται να προσελκύσει αρκετά κλαμπ της ελίτ που είναι σε θέση να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους. Συγκεκριμένα, Μπάγερν και Τσέλσι παρουσιάζονται ως τα μεγάλα φαβορί, έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο απόκτησής του τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με πηγές του αγγλικού Μέσου, μάλιστα, η Γιουνάιτεντ εκτιμάται πως περιμένει πρόταση υψηλότερη από το ποσό που κατέβαλε για να τον αποκτήσει από τη Γιουβέντους το 2021(15 εκατ. ευρώ + οκτώ σε μπόνους επίτευξης στόχων).

Στο δεύτερο πέρασμά του από την ομάδα με την οποία καταξιώθηκε στο ευρωπαϊκό στερέωμα, ο Κριστιάνο μέτρησε συνολικά 24 γκολ σε 38 συμμετοχές.

🔺 EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo has asked to be allowed to leave Manchester United should the Premier League club receive a satisfactory offer in the transfer window https://t.co/yx8POGB5M4