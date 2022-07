Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ιθυνόντων της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Σίτι με αντικείμενο τη μετακίνηση του Ραχίμ Στέρλινγκ είχαν αίσιο τέλος, με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό να γίνεται κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ» για τα επόμενα 5+1 χρόνια και τους Πολίτες να καρπώνονται 56 εκατομμύρια ευρώ από την πώλησή του.

Την πρώτη της καλοκαιρινή της μεταγραφή θα ανακοινώσει εκτός απροόπτου τις επόμενες ημέρες η Τσέλσι, αφού οι «μπλε» του Λονδίνου ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ έναντι του ποσού των 56 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 27χρονος τα είχε ήδη βρει σε όλα με την ομάδα του Τόμας Τούχελ, και αφού υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Στέρλινγκ αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα γρανάζια της Σίτι τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Πεπ Γκουαρδιόλα στη γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ, όμως τις τελευταίες σεζόν είχε χάσει την θέση του στη βασική ενδεκάδα των Πολιτών και έτσι αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Μάλιστα, η απόκτηση των Έρλινγκ Χάαλαντ και Χούλιαν Άλβαρες αλλά και η παρουσία των Φόντεν, Γκρίλις και Μαχρέζ επέσπευσε τις διαδικασίες ώστε να ικανοποιηθεί η επιθυμία του διεθνούς μεσοεπιθετικού.

Ο Άγγλος με τζαμαϊκανές ρίζες μετακόμισε στο «Έιτιχαντ» το καλοκαίρι του 2015 από τη Λίβερπουλ, και σε 339 συμμετοχές με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι σημείωσε 131 τέρματα. Αφού περάσει τα προβλεπόμενα ιατρικά τεστ, θα συναντήσει τους νέους του συμπαίκτες στην περιοδεία των «μπλε» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

