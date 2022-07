O Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα ακολουθήσει την αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην αρχή της περιοδείας στην Μπανγκόκ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, έχοντας πάρει έξτρα άδεια από το κλαμπ.

Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα ξεκινήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περιοδεία της στην Μπανγκόκ στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Ο Πορτογάλος σταρ, ο οποίος εδώ και μέρες έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τους «Κόκκινους Διαβόλους», ένα χρόνο μετά την επιστροφή του, παραμένει στη Λισαβόνα, καθώς επικαλείται ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν του επιτρέπει να φύγει από το πλευρό της οικογένειας του.

Σύμφωνα με τα αγγλικά ρεπορτάζ το κλαμπ έδωσε περισσότερες μέρες άδειας στον «CR7» για να ασχοληθεί με το οικογενειακό του πρόβλημα. Η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ θα πετάξει για την Ταϊλάνδη την Παρασκευή (8/7) και στις 12 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα τη Λίβερπουλ. Η προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχιστεί στη Μελβούρνη, όπου στις 15 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει την τοπική Victory και στις 19 την Κρίσταλ Πάλας του Πατρίκ Βιεϊρά.

