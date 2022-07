Έμαθε να είναι σκόρερ. Να τολμάει περισσότερο. Πολλές φορές να το παρακάνει. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ με τον Πεπ, χτύπησε... ταβάνι με την εξέλιξή του. Αν το τρύπησε ή όχι μόνο εκείνος το ξέρει. Και τώρα καλείται να το δείξει στην Τσέλσι.

Τέσσερα πρωταθλήματα, πέντε League Cups, ένα Κύπελλο, δυο Community Shields και έναν τελικό Champions League αργότερα, ο Ραχίμ Στέρλινγκ αφήνει τη Σίτι για χάρη της Τσέλσι. Δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή στην καριέρα του, τρίτη πολύ μεγάλη ομάδα στο βιογραφικό του στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Οι «πολίτες» εξασφαλίζουν τουλάχιστον 45 εκατομμύρια λίρες από την παραχώρησή του στους «μπλε» του Λονδίνου, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής καταφέρνει να υπογράψει το καλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει στο νέο του σύλλογο και η αλήθεια είναι ότι ίσως αυτή την εξέλιξη την χρωστάει στον Πεπ Γκουαρδιόλα. Και αυτό τον άνθρωπο δεν θα τον ευγνωμονεί μονάχα για τη μεταγραφή του, αλλά και για την ταυτότητα με τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή ως ποδοσφαιριστής.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ όταν αποχώρησε από την Λίβερπουλ για να παίξει στη Σίτι ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα. Να ανέβει στα σκαλιά που έβλεπε μπροστά του και τα οποία του είχε παρουσιάσει η καριέρα του. Έπρεπε να κάνει την προσπάθεια να φτάσει εκεί που πραγματικά μπορούσε. Και η αλήθεια είναι ότι δικαιώθηκε μέχρι κεραίας με την επιλογή που έκανε, έχοντας πλέον να επιδείξει τόσους τίτλους.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα κατάφερε στη συνεργασία τους στην γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ να τον εξελίξει όσο ήταν εφικτό. Και να τοποθετήσει το όνομά του σε μια συγκεκριμένη κατηγορία που μονάχα τιμητική είναι για τον Άγγλο επιθετικό που θα μετακομίσει στην Τσέλσι.

Ο Στέρλινγκ είναι μόλις ένας εκ των τριών που υπό τις οδηγίες του Καταλανού προπονητή έχουν πετύχει 100+ τέρματα! Ο Λιονέλ Μέσι είχε σταματήσει στα 211 και φυσικά είναι πολύ πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, ο Σέρχιο Αγουέρο είχε 124 μέχρι και την ημέρα αποχώρησής του από τη Σίτι, ενώ, ο Στέρλινγκ κλείνει τον κύκλο του στους «πολίτες» στα 120 γκολ για τον Γκουαρδιόλα.

Raheem Sterling • See you again pic.twitter.com/FE2ZddfCpz

Το 2019 η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας με το επιβλητικό και άνετο 6-0 επί της Γουότφορντ στο «Γουέμπλεϊ». Ο Ραχίμ Στέρλινγκ σ' εκείνο το ματς είχε πετύχει χατ-τρικ και είχε βάλει την υπογραφή του στην αναμέτρηση που απέφερε ακόμα ένα τρόπαιο για τους «πολίτες». Επειδή όμως ο Πεπ δεν σταματάει να σκέφτεται ποτέ και όπως έχει παραδεχθεί είναι από τους καλύτερους... overthinkers, δεν άφησε τον παίκτη σε ησυχία.

Κι όμως, ο Στέρλινγκ θα πρέπει να αισθάνεται ευλογημένος που ο Γκουαρδιόλα μετά από ένα τέτοιο ματς, τέτοιο σκορ και τέτοια εμφάνιση, με φόντο έναν τίτλο, του έκανε «κήρυγμα». Ο κόουτς της Σίτι είχε σημειώσει στο μυαλό του όλα όσα είχε αντικρίσει από τον ποδοσφαιριστή, κάποιες λάθος κινήσεις, κάποιες απροσεξίες και παρά το γεγονός πως η ομάδα του είχε φτάσει στο 6-0, ήθελε να τις επισημάνει.

Και κάτι τέτοιες στιγμές, πέρα από την ... τρέλα του Καταλανού προπονητή, είναι που αντιλαμβάνεται εύκολα κάποιος πόσο υπολογίζει ο Πεπ στην ασταμάτητη εξέλιξη των παικτών του. Στο παρελθόν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο με τον Γιόσουα Κίμιχ της Μπάγερν και ο Γερμανός χαφ... εκτοξεύθηκε.

Το προ ολίγων ετών ντοκιμαντέρ που είχε ετοιμάσει η Amazon για την καθημερινότητα της Μάντσεστερ Σίτι, τις απαιτήσεις του Πεπ και τον τρόπο με τον οποίο ο κόουτς των επιτυχιών οδηγούσε τους «πολίτες» σε κυριαρχία, έχει ένα κομμάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Στέρλινγκ. Σε ματς με την Μπέρνλι στο Turf Moor τον Φλεβάρη του 2018 είχε χάσει καθοριστικές ευκαιρίες για να σκοράρει και να τελειώσει το παιχνίδι εύκολα. Αντ' αυτού, οι clarets είχαν καταφέρει να πάρουν τον βαθμό με το τελικό 1-1 ισοφαρίζοντας στο 82ο λεπτό.

Ο Πεπ τον είχε απομονώσει για να το συζητήσουν και τον άκουσε να του λέει πως θεωρούσε ότι όλη η ευθύνη για την απώλεια των βαθμών ήταν δική του. Ο ποδοσφαιριστής ήταν οργισμένος με τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο απέτυχε να κάνει γκολ τις εύκολες φάσεις που του προέκυψαν.

«Δεν είναι ότι απλά έχει βελτιώσει ένα συγκεκριμένο πράγμα και πετυχαίνει τα γκολ που βλέπουμε, είναι ότι έχει μάθει να τοποθετείται σωστά στις φάσεις και σκοράρει» έλεγε τότε στον τεχνικό της Σίτι ο πρώην βοηθός του, Μικέλ Αρτέτα, με τους δυο τους ν' αντιλαμβάνονται πως ο Στέρλινγκ είχε... γυρίσει πλέον τον διακόπτη του τρόπου σκέψης του στο γήπεδο.

Raheem Sterling has scored 120 goals under Pep Guardiola...



This insightful conversation between Guardiola & Mikel Arteta in 𝐀𝐥𝐥 𝐨𝐫 𝐍𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠: 𝐌𝐚𝐧 𝐂𝐢𝐭𝐲 shows why! pic.twitter.com/gChzxDU2v9