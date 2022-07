Στέρλινγκ για αρχή, Κριστιάνο (ίσως) για συνέχεια. Και μαζί με τους υπόλοιπους της επίθεσης, η Τσέλσι φαίνεται πως υπόσχεται γκολ. Και κυνήγι τίτλων. Άλλωστε, δεν είναι δύσκολο για κανέναν να ξεπεράσει τον Λουκάκου...

Η Τσέλσι κάνει ηχηρό μπάσιμο στο μεταγραφικό καλοκαίρι του 2022 και ο Ραχίμ Στέρλινγκ πολύ σύντομα θα έχει ανακοινωθεί φορώντας τη μπλε φανέλα. Ακόμα μια μεγάλη μεταγραφή για τον Άγγλο επιθετικό που έπαιξε στη Λίβερπουλ και πανηγύρισε αμέτρητες επιτυχίες με την Σίτι του Γκουαρδιόλα, ωστόσο, η προσθήκη του στο ρόστερ αποκτά τεράστια σημασία και για τους «μπλε».

Έχοντας διαθέσει 100 εκατομμύρια πριν από ένα καλοκαίρι για τον Ρομέλου Λουκάκου και βλέποντάς τον να σκοράρει μόλις 8 φορές στο πρωτάθλημα, κάνοντας ανάκατα τ' αποδυτήρια με την αδυναμία του να ελέγξει το μυαλό και να φιλτράρει τα λεγόμενά του, στην Τσέλσι ζητούσαν γκολ. Και προς το παρόν θέλουν να πιστεύουν ότι θα τα βρουν στον Στέρλινγκ. Και θα φανεί αν θα κάνουν το άλμα με τον Κριστιάνο σε λίγο καιρό...

✅ More goals

✅ More assists

✅ More chances created



Raheem Sterling scored more goals, created more chances and assisted more in the Premier League last season than his potential predecessor, Romelu Lukaku. 📈 pic.twitter.com/wriYnJASIs