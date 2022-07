Με τρομερές επιδόσεις στην Φέγενορντ, ο Λουίς Σινιστέρα έκανε την Λιντς να βγάλει 25 εκατ.ευρώ από τα ταμεία και να επισημοποιήσει την απόκτησή του από την ομάδα του Ρότερνταμ!

Ο 23χρονος εξτρέμ από την Κολομβία άφησε την Eredivisie και μετακομίζει στην Αγγλία για μόνιμη εγκατάσταση, τουλάχιστον για την επόμενη 5ετία, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι και το 2027.

Ο Λουίς Σινιστέρα την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Ολλανδία... έβγαλε μάτια με τα 23 τέρματα σε 45 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και έφτιαξε 60 ευκαιρίες για γκολ στο πρωτάθλημα.

Ο Τζέσι Μαρτς που τον έβαλε στο μάτι, κατάφερε να τον πάρει στο «Έλαντ Ρόουντ» για να δυναμώσει τα «παγώνια» και τον έκανε την 6η θερινή μεταγραφή του.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Colombian international Luis Sinisterra from Feyenoord