Η είδηση της πρόθεσης του Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί πλέον από τη θέση του, έκανε την Τσέλσι να βρει το κατάλληλο πανό που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί για την ψήφο στον Τούχελ με κλειστά μάτια!

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πρόκειται να κάνει διάγγελμα προς τους πολίτες σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Και αυτή η είδηση έκανε τον διαχειριστή των social media του λονδρέζικου κλαμπ να προτείνει αμέσως τον διάδοχο του Τζόνσον. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι; Μα φυσικά ο Τόμας Τούχελ!

Οι οπαδοί της Τσέλσι είχαν ετοιμάσει το πανό πριν από αρκετό καιρό και δόθηκε η κατάλληλη αφορμή για την... υπενθύμιση, λόγω και των εξελίξεων στην πολιτική σκηνή.

One of my favourite moments from last season seeing Thomas Tuchel face light up when he sees his banner go up for the first time. pic.twitter.com/eyyRHT8gIb