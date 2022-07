Η Λιντς Γιουνάιτεντ απέκτησε τον Ντάρκο Γκιαμπί από την Μάντσεστερ Σίτι κι έφτασε έτσι στην τέταρτη φετινή της μεταγραφή.

Δεκαοκτώ μήνες πάλευε η Λιντς για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του ταλαντούχου 18χρονου κεντρικού αμυντικού και τελικά τα κατάφερε πείθοντας την Μάντσεστερ Σίτι να της τον παραχωρήσει για ένα ποσό κοντά στα 6 εκ. ευρώ.

Ο νεαρός Άγγλος υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τα «παγώνια». Την περασμένη σεζόν έκανε μόλις 12 συμμετοχές κι αυτές με την δεύτερη ομάδα των «πολιτών». Έχει περάσει απ' όλα τα κλιμάκια της εθνικής Αγγλίας κι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κ18.

Αυτή ήταν η τέταρτη μεταγραφή μετά τους Άαρονσον, Κρίστενσεν και Ρόκα για τη Λιντς.

Η μεταγραφή του Γκιαμπί επισημοποιήθηκε λίγη ώρα αργότερα από κείνη του Κάλβιν Φίλιπς που έκανε το αντίθετο δρομολόγιο πηγαίνοντας από τη Λιντς στην Μάντσεστερ Σίτι.

