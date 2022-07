Επίσημα παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι για τα επόμενα έξι χρόνια καλύπτοντας το κενό του Φερναντίνιο και προσφέροντας πολλά στη μεσαία γραμμή των «πολιτών» ο Κάλβιν Φίλιπς!

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Κάλβιν Φίλιπς αφήνει την Λιντς και εξαργυρώνει την ανάδειξή του στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού πρωταθλήματος, με την μεταγραφή στην Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Πρωταθλητές ανακοίνωσαν τον διεθνή μέσο που ξεχώρισε στα χαφ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο Euro του περασμένου καλοκαιριού.

Ο Κάλβιν Φίλιπς υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για έξι χρόνια με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας αποχαιρέτησε τον Γκαμπριέλ Ζεσούς που μετακινήθηκε στην Άρσεναλ.

Η μεταγραφή του Φίλιπς στους Πρωταθλητές έφτασε περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL