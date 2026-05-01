Η Λιντς επιβλήθηκε 3-1 της Μπέρνλι, σε μια νίκη-δήλωση παραμονής στα... σαλόνια, το τρένο δε γυρίζει πίσω για την Μπέρνλι.

Αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην Premier League έκανε η Λιντς! Τα «Παγώνια» δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην προτελευταία και υποβιβασμένη Μπέρνλι, την κέρδισαν 3-1 και είναι όλο και πιο κοντά στη σωτηρία τους, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του αγγλικού πρωταθλήματος. Το σύνολο του Φάρκε είναι στην 14η θέση με 43 βαθμούς, στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη.

Στο πρώτο ημίχρονο η Λιντς προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό με τον Σταχ, ύστερα από την ασίστ του Μπιγιόλ. Το πρώτο μέρος δεν είχε κάτι άλλο αξιοσημείωτο, με τις δύο ομάδες να αναλώνονται στην ένταση και στα νεύρα. Ο διαιτητής έβγαλε από το τσεπάκι του τέσσερις φορές την κίτρινη κάρτα, καθώς οι μονομαχίες και τα αντιαθλητικά φάουλ είχαν τη «μερίδα του λέοντος».

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι πάτησαν το... γκάζι και καθάρισαν την αντίπαλό τους, χωρίς να αγχωθούν. Στο 52ο λεπτό ο Όκαφορ έκανε το 2-0 ύστερα από ασίστ του Μπογκλ και τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κάλβερτ-Λιούιν διαμόρφωσε το 3-0 στο «Elland Road». Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν το σκορ σε 3-1, με τον Τσαουνά στο 71', πετυχαίνοντας το γκολ της... τιμής.